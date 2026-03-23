МИД Ирана: Трамп пытается выиграть время для военных планов США

Иран не ведет никаких переговоров с США, заявил иранский МИД. По утверждению ведомства, президент США Дональд Трамп объявил о продуктивных контактах сторон с целью снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.

«Региональные страны выдвигают инициативы по снижению напряженности, и наш ответ на все из них ясен: мы не та сторона, которая начала эту войну, и все эти запросы следует направлять в Вашингтон»,— говорится в сообщении иранского МИДа, которое приводит агентство Mehr.

Дональд Трамп сегодня заявил, что по итогам прошедших с Ираном в последние два дня контактов поручил Пентагону не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в ближайшие пять дней. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов «текущих встреч и обсуждений», пояснил американский президент.

Лусине Баласян