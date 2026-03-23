Правительство нашло изъян в инициативе об обязательном флаге на спортивных объектах
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности посчитала, что инициатива депутатов Государственной думы об обязательном вывешивании российского флага на зданиях спортивных организаций требует доработки. Под формулировку парламентариев попадали фитнес-центры и спортклубы.
Кабмин посчитал (проект отзыва есть в распоряжении «Ъ») «нецелесообразным» обязывать к вывешиванию российского флага все физкультурно-спортивные организации страны.
Законопроект был внесен 24 ноября 2025 года группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. В пояснительной записке парламентарии указали, что госсимволы России «подвергаются очевидной дискриминации на международной арене». По мысли авторов поправок, вывешивание российского триколора на спортивных объектах должно привести к снижению негативного эффекта от недружественной политики в отношении страны.
В изначальном законопроекте значилось, что государственный флаг должен быть постоянно вывешен на «объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта, и иных образовательных организаций, независимо от форм собственности».
17 марта депутаты подготовили обновленную редакцию инициативы. Теперь она касается только объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.