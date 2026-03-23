Русь-тур-обман

Как стало известно “Ъ”, после вмешательства МВД столичная полиция возобновила уголовное дело по факту особо крупного мошенничества со стороны руководства обанкротившегося туроператора «Русь-тур». Во время пандемии агентство продолжало продавать клиентам путевки в Китай, но из-за закрытых границ никто более чем из 6 тыс. туристов на отдых так и не улетел. При этом и деньги — порядка 250 млн руб.— им тоже не вернули.

Следователь УВД по Центральному административному округу Москвы отменил вынесенное им же в конце прошлого года постановление о прекращении уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со стороны неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Русь-тур» в связи с отсутствием состава преступления и возобновил расследование. По данным “Ъ”, сделано это было после того, как материалы изучили в следственном департаменте МВД, указав подчиненному на ошибки.

Основанием для начала расследования еще в мае 2023 года стало обращение в правоохранительные органы представителей страховой компании (СК) «Согласие». Именно с ней у туроператора был заключен договор страхования гражданской ответственности. Однако, когда наступил страховой случай, сумма 50 млн руб.— обязательный полис для работы в сфере туризма — не смогла покрыть нанесенные клиентам убытки, а туроператор 5 июня 2023 года был объявлен банкротом.

Сумма долга, многократно превышавшая страховое возмещение, вызвала подозрения у службы безопасности страховой компании.

ООО «Русь-тур» специализировалось на азиатском направлении, в частности на Китае. Большая часть туров реализовывалась через филиалы компании в Сибири и на Дальнем Востоке. В ходе проведенной проверки, материалы которой передали в полицию, был выявлен ряд подозрительных обстоятельств перед крахом компании. Путевки в Китай туроператор продолжал продавать даже после того, как 23 января 2020 года эта страна из-за начавшейся пандемии закрыла границы для иностранцев, а Россия в марте того же года приостановила авиасообщение с КНР.

Последний договор ООО «Русь-тур» заключило 3 марта 2020 года с датой отдыха в июле—августе. Всего же в период с ноября 2019 по март 2020 года компания продала 2365 туров в Китай стоимостью почти 250 млн руб. В общей сложности на отдых в Поднебесную должны были отправиться более 6 тыс. человек. Однако этого не произошло — и деньги туристам возвращены не были.

«Помимо признаков классической пирамиды, когда деньги новых клиентов шли не на организацию поездок, а на погашение старых долгов, в турагентстве нами были выявлены многочисленные подозрительные операции: снятие крупных сумм наличными и переводы на счета компаний, аффилированных с бенефициарами ООО “Русь-тур”»,— заявила “Ъ” заместитель директора департамента безопасности «Согласия» Светлана Ардабьева.

8 декабря 2020 года Ростуризм исключил ООО «Русь-тур» из реестра туроператоров «в связи с прекращением деятельности по причине невозможности исполнения обязательств перед туристами».

В компании на многочисленные претензии клиентов заявляли, что долги перед ними будут покрыты за счет страховки. Однако, поскольку страховая сумма по договору с ООО «Русь-тур» была ограничена 50 млн руб., а нанесенный туристам ущерб составлял почти 250 млн руб., деньги пришлось распределять между пострадавшими пропорционально лимиту. В итоге клиенты, покупавшие путевки, например, за 90 тыс. руб., в качестве страхового возмещения получили от «Согласия» всего 23 тыс. руб.

Первые заявления в полицию с просьбой выяснить судьбу исчезнувших из турфирмы денег от представителей СК поступили еще в 2021 году, но уголовное дело было возбуждено только 30 мая 2023 года.

Однако за два последующих года расследование далеко не продвинулось. По данным “Ъ”, так и осталось невыясненным, использовались ли вообще полученные от туристов деньги на оплату отелей и авиаперелетов.

В «Согласии» говорят, что если средства все же ушли по целевому назначению, а отдых не состоялся из-за закрытия границ, то гостиницы и авиакомпании наверняка должны были их вернуть туроператору. Проходящие по делу пока в качестве свидетелей бенефициары компании Наум Давыдов и Сергей Орехов судьбу исчезнувших миллионов, по данным “Ъ”, прояснить не смогли.

Отметим, что претензии к ООО «Русь-тур» у клиентов возникали и раньше. Например, в 2018 году туристы жаловались то на неведение буквально до последнего дня, состоится отдых или нет, то на перенос вылета из одного города в другой, то на предложение компании перенести дату отдыха или вовсе отменить поездку в КНР. В качестве виновника форс-мажора туроператор всякий раз называл китайскую сторону.

При этом уже тогда те, чей отдых оказался под угрозой срыва, рассуждали в различных чатах, что с туроператором в таких случаях судиться можно годами, на что готовы немногие. «А если жертв становится слишком много, туроператор запросто может объявить себя банкротом — и все, пиши пропало»,— спрогнозировал еще в 2018 году судьбу ООО «Русь-тур» один из клиентов.

Олег Рубникович