Экскаватор снес одно из зданий Кокоревских складов в центре Петербурга

Экскаватор снес одно из зданий Кокоревских складов на Лиговском проспекте, 50. Об этом в своем Telegram-канале сообщил градозащитник Олег Мухин. По его словам, площадка вокруг завалена старинными клеймеными кирпичами. Также ведется снос позднесоветского здания бассейна на той же линии складов.

Уничтоженное здание Кокоревских складов на Лиговском проспекте, 50

Фото: Telegram-канал «SOS СПб Снос» Уничтоженное здание Кокоревских складов на Лиговском проспекте, 50

Кокоревские склады представляют собой уникальный комплекс краснокирпичных зданий постройки XIX–XX веков. Господин Мухин подчеркнул, что в указанном районе уже сложился уникальный культурный кластер с музыкальными клубами, кафе и ресторанами, который ежедневно привлекает тысячи жителей города.

Под предлогом строительства терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) здания складов уничтожаются: некоторые сносят полностью, от других оставляют лишь стены. Градозащитник выразил опасение, что терминал так и не построят, а на месте исторической застройки появится новый многофункциональный комплекс.

Андрей Маркелов