Первый вице-мэр Орла получил три года колонии за превышение полномочий

Суд в Орле признал первого заместителя мэра города Вадима Ничипорова виновным в превышении полномочий и назначил ему три года колонии общего режима с двухлетним запретом на занятие должностей в органах власти. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров

Фото: Правительство Орловской области Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров

В суде установлено, что в 2021–2022 годах по поручению чиновника три перевозчика за счет собственных средств поставили остановочный павильон на улице Кузнецова, оплатили приобретение офисной мебели и ремонтные работы в кабинетах городской администрации. Их затраты превысили 220 тыс. руб. После жалоб предпринимателей на поборы чиновник инициировал в их отношении проверки, после которых муниципальные контракты с ними были разорваны.

Вадима Ничипорова задержали в июне 2024 года. Расследованием его уголовного дела занималось управление МВД по региону. После задержания чиновника поместили под домашний арест. Уголовное дело поступило в Советский райсуд в июле 2025 года. На данный момент Вадим Ничипоров продолжает числиться первым заместителем мэра Орла.

Сергей Толмачев, Воронеж