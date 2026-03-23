Три действующих депутата Госдумы из Башкирии вновь попытаются избраться

В Башкирии 11 человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в Госдуму (количество актуально на момент публикации новости). В число потенциальных кандидатов также вошли три действующих депутата, представляющих республику в правящей фракции, следует из данных на сайте праймериз.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Пленарное заседание Государственной Думы (ГД) России. Член комитета ГД России по просвещению Эльвира Аиткулова (слева) и член комитета ГД России по физической культуре и спорту Рима Баталова (справа) во время заседания

Как сообщал «Ъ-Уфа», в число первых пяти претендентов вошла Рима Баталова, она собирается выдвинуться по партийному списку. Среди коллег по фракции к ней присоединились Эльвира Аиткулова и Ирина Панькина.

Госпожа Аиткулова намерена выставить кандидатуру и по партийному списку, и по Белорецкому одномандатному избирательному округу. Госпожа Панькина хочет попасть в список «Единой России».

Праймериз «Единой России» стартует 25 мая.

Идэль Гумеров