Три действующих депутата Госдумы из Башкирии вновь попытаются избраться
В Башкирии 11 человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в Госдуму (количество актуально на момент публикации новости). В число потенциальных кандидатов также вошли три действующих депутата, представляющих республику в правящей фракции, следует из данных на сайте праймериз.
Пленарное заседание Государственной Думы (ГД) России. Член комитета ГД России по просвещению Эльвира Аиткулова (слева) и член комитета ГД России по физической культуре и спорту Рима Баталова (справа) во время заседания
Как сообщал «Ъ-Уфа», в число первых пяти претендентов вошла Рима Баталова, она собирается выдвинуться по партийному списку. Среди коллег по фракции к ней присоединились Эльвира Аиткулова и Ирина Панькина.
Госпожа Аиткулова намерена выставить кандидатуру и по партийному списку, и по Белорецкому одномандатному избирательному округу. Госпожа Панькина хочет попасть в список «Единой России».
Праймериз «Единой России» стартует 25 мая.