В Башкирии пять человек зарегистрировались на праймериз «Единой России» к выборам в Госдуму

С 11 марта в Башкирии пять человек выставили свои кандидатуры на предварительное голосование «Единой России» для выборов в Госдуму. На сайте праймериз правящей партии опубликованы сведения о регистрации Айнура Шириязданова, Ильвира Хафизова, Василия Зарабелова, Айсылу Бахтегареевой и Римы Баталовой.

Рима Баталова, собирающаяся выдвигаться по партийному списку, является единственным действующим депутатом Госдумы. В парламенте она представляет Башкирию, входит в комитет по физкультуре и спорту. Кроме нее по списку хочет избраться самозанятый Айнур Шириязданов, который два года назад участвовал в предварительном голосовании единороссов к довыборам в Курултай Башкирии. Еще один претендент на попадание в избирательный список — преподаватель Айсылу Бахтегареева.

Самозанятая, руководитель местного отделения «Движения первых» Ильвира Хафизова намерена баллотироваться по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу. По Уфимскому одномандатному избирательному округу собирается пойти владелец благовещенской фирмы «Подорожник» Василий Зарабелов (в 2020 году он выдвигался в депутаты совета Благовещенского района, но снял кандидатуру перед выборами).

Также «Единая Россия» начала регистрировать кандидатов на предварительное голосование перед выборами в горсовет Уфы — там заявки подали более 60 человек.

