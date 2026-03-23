Иномарки разогнали цены

Параллельный импорт автомобилей на стопе. Иномарки только за неделю подорожали на 10%, говорят опрошенные “Ъ FM” представители отрасли. Ослабление рубля затронуло как новые, так и подержанные машины. Цены толкают вверх еще и запросы азиатских поставщиков. Все, что ввозится по льготным ставкам, стало сильно дороже. Сколько стоит привезти иномарку в Россию? И что заказывают клиенты?

Параллельный импорт автомобилей снова штормит. Это самый чувствительный к валютным колебаниям сегмент, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. В цену закладывается закупка, логистика, таможня и комиссия импортера. Машины с пробегом сейчас чаще едут из Азии. Это был самый удобный и выгодный маршрут, особенно при достаточно долгом крепком рубле. В 2025 году в Россию импортировали рекордное количество автомобилей с пробегом — почти 500 тыс. Чаще везли Toyota, Honda, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen и Lexus. Премиальный сегмент просел сразу же после повышения утильсбора. Если осенью BMW Х5 можно было пригнать за 7 млн руб., сейчас он стоит почти 11 млн руб.

Льготная ставка для физлиц сохранилась только для автомобилей с двигателям до 160 л.с. Но и этот сегмент встал на паузу. Клиенты не готовы к новым ценам, говорит руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков:

«Любое колебание валюты сразу увеличивает стоимость поставок. Корея и Китай — основные страны, из которых ввозятся автомобили, и расчеты по ним ведутся в долларах. При этом курс евро также напрямую влияет на цену, поскольку при таможенном оформлении в России ориентируются именно на него. В итоге машины, которые уже ввезены, продаются с учетом валютной индексации, а при заказе новых автомобилей этот риск заранее закладывается в цену. На выходе покупатель может заплатить за машину на 15-20% больше, если произойдет резкий скачок курса».

У покупателей иномарок нет уверенности, что курс поднимется, либо откатится назад. Поэтому проще подождать и пересидеть на своем автомобиле, говорят автоподборщики. Никто из поставщиков и импортеров не может озвучить финальную цену в рублях. Она корректируются ежедневно, замечает генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк:

«Сейчас каждое утро мы проводим переоценку складских остатков автомобилей: курс юаня пересчитываем по текущему курсу рубля. Машины, которые мы закупаем в Китае и Европе, уже подорожали примерно на 10% — это касается как новых автомобилей, так и машин с пробегом. На данный момент средний чек сделки по подержанным автомобилям составляет около 3,2 млн руб. В этом диапазоне покупатели рассматривают Toyota RAV4, Toyota Camry, Mazda CX-5, а также более возрастные BMW X3. Даже BMW четвертой серии 2024 года в отдельных случаях укладывается в этот бюджет и находит своего покупателя».

Если брать средний бюджет покупки, только на валютных колебаниях иномарки за неделю подорожали на 300-400 тыс. руб. Плюс к этому цены на машины с пробегом подняли практически все азиатские поставщики, продолжает основатель компании «Мосподбор» Дмитрий Иваницкий:

«По автомобилям мощностью до 160 л.с. рост составил примерно 10-15%, а, например, по BMW 3 это уже 300-500 тыс. руб. Есть и модели, которые подорожали на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Показателен пример корейского рынка: там автомобили возрастом от трех до пяти лет стоили дороже, чем годовалые. Последние практически не пользовались спросом — корейскому покупателю было выгоднее приобрести новую машину, чем подержанную. Настолько парадоксально может меняться рынок. Это наглядно показывает, как спрос со стороны России влияет на внутренние рынки других стран».

На таком ажиотаже появились и недобросовестные азиатские партнеры, особенно на китайском рынке. Обмана стало больше, говорят собеседники “Ъ FM”. В Россию пытаются продать машины со скрученным пробегом и не соответствующие заявленным характеристикам. И тут уже каждый импортер, компания или частник сами решают, как быть с клиентом. У некоторых игроков, чтобы снизить риски заказчика, появилась опция обратного выкупа иномарки.

Аэлита Курмукова