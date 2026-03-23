Золотой резерв ЦБ в унциях сократился до минимума с 2022 года

Золотые резервы Банка России в феврале снизились до 74,3 млн тройских унций. Это минимальный уровень с марта 2022 года, отмечает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Сокращение продолжается второй месяц подряд: в январе показатель уменьшился на 300 тыс. унций, в феврале — еще на 200 тыс. В итоге объем запасов приблизился к отметке 74,1 млн унций, зафиксированной четыре года назад.

По итогам 2025 года стоимость золота увеличилась на $130 млрд и достигла $326,5 млрд на 1 января 2026 года. Рост обеспечило подорожание золота: цена поднялась с $2,6 тыс. до $4,4 тыс. за тройскую унцию.