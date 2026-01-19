Золотой запас России за год вырос на рекордные $130 млрд

Золотой запас России за 2025 год вырос на рекордные 130 млрд долларов, достигнув 326,5 млрд долларов по состоянию на 1 января 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Рост стоимости запаса произошел в основном за счет роста цен на золото, которые за год увеличились в 1,7 раза — с $2,6 тыс. до $4,4 тыс. за тройскую унцию.

По состоянию на 1 января 2025 года стоимость золота в российских резервах составляла $195,7 млрд. При этом физический объем запаса снизился на 0,2 млн тройских унций (около 6,2 тонны) — на 1 декабря 2025 года он составлял 2326,5 тонны. Доля золота в общем объеме российских резервов на начало 2026 года достигла 43,3%.

В то же время валютная часть резервов за год выросла лишь на 3,6% и составила $428,3 млрд против $413,4 млрд. Рост стоимости золотого запаса стал результатом мощного ралли на мировом рынке драгоценных металлов, что позволило России значительно увеличить его номинальную стоимость, несмотря на незначительное сокращение физического объема.