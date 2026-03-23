В Уфе починили лифты после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры в Уфе починили лифты в домах на улицах Ахметова и Цюрупы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 10 декабря 2025 года упал лифт в многоэтажном доме на улице Ахметова. По данным МЧС Башкирии, при падении он пробил трубу горячего водоснабжения, и в кабину начал поступать горячий пар. Спасатели и лифтеры эвакуировали из кабины двух 15-летних подростков, которые в результате ЧП не пострадали. Глава Ленинского района Уфы Олег Котов опроверг информацию о неисправности лифта и повреждении трубы с горячей водой.

Через восемь дней в многоэтажке на улице Цюрупы сорвался лифт с людьми. Как сообщал «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу УГЗ, в кабину зашли три человека, после чего из-за технического сбоя лифт резко пошел вниз и застрял в районе второго этажа.

Прокуратура Башкирии внесла руководителям управляющих компаний — директорам ООО «УК "Затон"» и ООО «УК "Наш дом"» — представления о нарушении требований безопасности лифтов с угрозой причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии (ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ), а также о несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии (ст. 9.19 КоАП РФ) и о нарушений лицензионных требований при управлении многоквартирным домом (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Майя Иванова