Прокуратура проверит причины падения лифта в многоэтажке в Уфе

Прокуратура Ленинского района Уфы проводит проверку по факту вчерашнего падения лифта в многоэтажном доме на улице Ахметова. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, ведомство «проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования».

По данным МЧС Башкирии, вчера лифт при падении пробил трубу горячего водоснабжения, и в кабину начал поступать горячий пар. Спасатели и лифтеры оперативно эвакуировали из кабины лифта двух 15-летних подростков, которые в результате ЧП не пострадали.

Глава Ленинского района Уфы Олег Котов, между тем, опроверг информацию о неисправности лифта. По его словам, был «произведен оперативный выезд администрации Ленинского района Уфы, Управления гражданской защиты по Ленинскому району Уфы и УК „Затон“». «В ходе осмотра установлена исправность лифтового оборудования,— отметил глава района. — Повреждение трубопровода горячего водоснабжения не происходило. Парение в лифте и лифтовой шахте не зафиксировано».

Олег Вахитов