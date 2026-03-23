Словения провела тест на европейство

В Словении 22 марта состоялись парламентские выборы, которые воспринимались как своего рода тест, в какую сторону склоняется Европа — к укреплению позиций либерализма либо к усилению праворадикальных тенденций. По предварительным данным, победу с незначительным перевесом одержало правящее либеральное движение «Свобода» премьера Роберта Голоба, опередившее правую Словенскую демпартию Янеза Янши, известного близостью к президенту США Дональду Трампу и венгерскому премьеру Виктору Орбану. Однако сформировать устойчивую правящую коалицию премьеру-либералу будет непросто. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Премьер Словении Роберт Глоб

Фото: Antonio Bronic / Reuters Премьер Словении Роберт Глоб

Согласно обнародованным в понедельник утром ЦИКом предварительным данным, отрыв победителя состоявшихся накануне в Словении парламентских выборов от ближайшего преследователя составляет менее полпроцента, или всего несколько тысяч голосов. Либеральное движение «Свобода» премьера Роберта Голоба получает около 28,6% голосов и будет иметь в 90-местном словенском парламенте 29 мандатов. Его главный оппонент, консервативная Словенская демпартия Янеза Янши, который ранее трижды был премьером с 28,1% голосов, получит 28 депутатских мест. Тем менее премьер уверенно объявил о своей победе, а еще в воскресенье поздно вечером победителя поздравила и президент страны Наташа Пирц-Мусар.

То, что партии, занявшие на выборах первое и второе места, будут разделять лишь доли процента, можно было предсказать заранее. Всю предвыборную гонку фавориты шли фактически вровень, а опросы демонстрировали их примерно равные рейтинги. Да и ставки на выборах были изначально подняты достаточно высоко — не столько из-за борьбы за власть в самой Словении, сколько из-за восприятия словенского голосования как своего рода индикатора настроений в Евросоюзе, который сегодня выстраивает новые отношения с США и где в ближайшие месяцы ряду стран (в первую очередь Венгрии) предстоят важные выборы.

Если премьер-либерал Роберт Голоб в течение всех четырех лет пребывания у власти практически полностью ориентировал свою политику на Брюссель, то консерватор Янез Янша никогда не скрывал политическую близость с президентом США Дональдом Трампом и премьером соседней Венгрии Виктором Орбаном. Диаметрально противоположных взглядов оппоненты придерживаются и по ситуации на Ближнем Востоке: правительство Роберта Голоба признало два года назад Палестину, Янез Янша же всегда поддерживал политику израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Резкое повышение ставок на словенских выборах во многом предопределило наличие в ходе предвыборной кампании громких скандалов и вбросов компромата. Власти чуть ли не прямо обвинили Янеза Яншу в найме израильской частной разведывательной компании Black Cube для распространения в соцсетях видеозаписей, якобы доказывающих причастность премьера к коррупции, а главная спецслужба страны SOVA подтвердила «прямое иностранное вмешательство в выборы в Словении». Оппоненты же властей активно педалировали в очередной раз появившуюся в близких им СМИ историю о том, что комиссар ЕС по расширению словенка Марта Кос, которая долгие годы была близкой соратницей Роберта Голоба, якобы была агентом тайной полиции бывшей Югославии.

Несмотря на победу на выборах, словенскому премьеру-либералу будет непросто сформировать новую правящую коалицию. Это признал и сам Роберт Голоб.

«Переговоры о правящей коалиции будут жесткими»,— заявил он, обращаясь к сторонникам после провозглашения победы на выборах.

Премьер сообщил, что постарается «объединить все демократические силы в парламенте», чтобы создать «нечто большее, чем слабое большинство». Пока Роберт Голоб может более или менее твердо рассчитывать на поддержку 40 депутатов из партий нынешней правящей коалиции. Недостающие шесть мандатов он может получить от прошедшей в парламент и считающейся внесистемной партии Resnica («Истина»), имеющей пять мандатов, а также заручившись поддержкой двух представителей нацменьшинств — итальянского или венгерского, которым места в парламенте гарантированы. Но даже при таком раскладе может оказаться прав главный оппонент премьера Янез Янша, который предрек: стабильного правления будущее правительство не обеспечит.