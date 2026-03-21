Под эхо коррупционного скандала

В воскресенье, 22 марта, в Словении пройдут парламентские выборы. Их исход определит, сможет ли действующий премьер-министр, лидер левоцентристской партии «Движение “Свобода”» Роберт Голоб удержать свое кресло или уступит его своему главному сопернику — главе оппозиционной консервативной Словенской демократической партии (СДП) Янезу Янше, который пока лидирует в опросах с небольшим перевесом. При этом за считаные дни до выборов в Словении случился громкий коррупционный скандал, нацеленный на дискредитацию премьера, но ударивший в рейтингах в первую очередь по лидеру оппозиции.

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Предвыборная кампания в Словении могла бы пройти спокойно и незаметно, если бы не скандал с участием израильской частной разведывательной компании Black Cube, которую действующие власти заподозрили во вмешательстве в предвыборную гонку. За считаные дни до голосования Black Cube уличили в распространении в сети видеозаписей, порочащих действующего премьера Роберта Голоба. На них запечатлены разговоры, якобы свидетельствующие о коррупции в правительстве.

«Тот факт, что к скрытому наблюдению и прослушиванию телефонных разговоров в данном случае причастно частное разведывательное агентство из Израиля, указывает на нечто глубоко тревожное»,— заявил на этой неделе Роберт Голоб, подчеркнув, что инцидент «вызывает серьезные опасения по поводу целостности демократических процессов в Словении».

Господин Голоб не преминул воспользоваться саммитом лидеров Евросоюза, для того чтобы придать скандалу общеевропейское значение.

Находясь в Брюсселе 19 марта по случаю встречи в верхах, словенский премьер обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с тем, чтобы подключить ЕС к расследованию произошедшего. В письме, с которым ознакомилось издание Politico, он заявил, что «вмешательство иностранной частной компании представляет собой явную гибридную угрозу Европейскому союзу и его государствам-членам».

Коррупционные скандалы не новый инструмент политической борьбы в Словении. Бывший премьер Словении Янез Янша, который выступает сейчас главным соперником Роберта Голоба на выборах, не раз оказывался их фигурантом. В 2014 году политик даже был приговорен к двухлетнему тюремному сроку из-за обвинений в коррупции: его обвиняли в получении крупной взятки в связи со сделкой с финским оборонным концерном. Позднее, правда, суд отклонил обвинения.

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

К слову, сейчас в сеть были слиты и сведения о встрече представителей Black Cube с Яншей. Но для чего такая встреча была организована и действительно ли она имела место, осталось неясным. В возглавляемой Яншей СДП обвинения в сотрудничестве с Black Cube отвергли, заявив о намерении подготовить судебный иск.

Между тем случившееся уже повлияло на результаты опросов общественного мнения. При этом скандал ударил скорее по оппозиции: по данным телерадиокомпании RTV Slovenija, за последнюю неделю поддержка СДП упала на целых 5 процентных пунктов (п. п.), до 18,9% (в предыдущем опросе партия пользовалась поддержкой 23,9% избирателей). Рейтинги партии «Движение “Свобода”» также снизились, однако всего на 1 п. п., до 18,5%. В опросах Politico разрыв между партиями также сократился: по этим данным, сейчас СДП опережает «Движение “Свобода”» всего на 5 п. п.

Сторонники либерального курса Роберта Голоба считают Янеза Яншу, выступающего за ужесточение пограничного контроля, соратником президента США Дональда Трампа и премьера Венгрии Виктора Орбана.

В лагере левоцентристов опасаются, что с его приходом в стране возобновятся нападки на независимые СМИ, возрастет давление на судебную систему, а в публичной политике будет активно использоваться антиэлитная риторика. Кроме того, если при Роберте Голобе страна признала палестинскую государственность, то в случае прихода к власти Янеза Янши, который прославился как сторонник Израиля, позиция страны по ближневосточной тематике может измениться радикально.

А вот ожидать резкой смены курса новых словенских властей в отношении России не приходится при любом исходе грядущих выборов. В отличие от Венгрии и Словакии, Словения твердо настроена на продолжение поддержки Украины — на стороне Киева выступают все основные партии.

Впрочем, даже в случае победы партии Янеза Янши самым сложным процессом для правых (равно как и для левых в случае их победы) станет формирование коалиции. Судя по прогнозам, 4-процентный электоральный порог, необходимый для парламентского представительства, смогут преодолеть шесть или семь партий, представляющие разные политические спектры.

Анастасия Домбицкая