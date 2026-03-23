Израильские поселенцы напали на палестинцев на Западном берегу

Израильские поселенцы напали на палестинские деревни. Они разбивали окна домов и поджигали автомобили. Несколько палестинцев ранены, сообщают The Guardian и Politico.

Поводом для нападений стало происшедшее 21 марта ДТП, в ходе которого палестинец на автомобиле насмерть сбил 18-летнего поселенца. Среди израильтян распространился слух, что наезд был намеренным. После этого в ночь с 21 на 22 марта, как рассказывают свидетели, организованные группы поселенцев напали на несколько палестинских деревень, в том числе Фандакумию, Джалуд и Силат аль-Дхах.

Как пишет The Guardian, рядом с деревнями находились израильские военнослужащие и полицейские, но не препятствовали действиям поселенцев. В израильской армии заявили, что отреагировали на поджоги и погромы, совершенные поселенцами, но о каком-либо расследовании или задержаниях не сообщается.

Яна Рождественская