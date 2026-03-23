Глава МИД Армении назвал реальной угрозу войны в случае победы оппозиции

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что названная премьером страны дата возможной войны с Азербайджаном в случае проигрыша его партии на выборах — условна: имеется в виду «короткий срок» после голосования. Министр подчеркнул: угроза военного столкновения с оппозицией во власти однозначно реальна.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Идеология некоторых оппозиционных кругов заключается в том, что у нас есть территориальные вопросы почти со всеми соседними странами, у нас есть территориальные претензии и амбиции. Очевидно, что если люди с таким менталитетом придут к власти, у них сразу же возникнут проблемы с соседями»,— сказал Арарат Мирзоян на брифинге (цитата по Armen Press).

«Мир — это наше предложение гражданам, и есть параллельное предложение: «нет, нам эта Армения вообще не нужна, нам все равно, нам нужна какая-то Армения». Вижу ли я в нашем предложении элемент шантажа? Нет, не вижу. Почему так говорим? Хорошо делаем. Это наше предложение гражданам Армении»,— обратил внимание глава армянского МИДа.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно говорил, что именно его правительство гарант мира, достигнутого с Азербайджаном. В последние дни он заявлял, что в случае прихода к власти оппозиции война «с тяжелыми последствиями» может начаться уже в сентябре этого года. «Все эти силы, по сути, выступают с позиции ревизии мира, что по факту означает неминуемую войну, при этом спустя не так много времени после выборов, максимум осенью!»,— сказал премьер на брифинге 19 марта. Парламентские выборы в стране пройдут 7 июня.

Лусине Баласян