АвтоВАЗ включили в подписку

Платная подписка на Lada Vesta не поможет АвтоВАЗу выйти из кризиса. Несмотря на привлекательные условия, формат теряет популярность, говорят собеседники “Ъ FM”. В конце прошлой недели СМИ сообщили, что производитель планирует сдавать автомобили Vesta в аренду за 40 тыс. руб. в месяц. Компания подтвердила, что «просчитывает такой бизнес-кейс».

На слайде презентации, который попал на днях в соцсети, указано, что договор можно будет заключить на машины с пробегом до 30 тыс. км сроком на год (максимум на трех водителей). Включено ОСАГО, КАСКО, техобслуживание и сезонная смена резины. Это будет стоить 44 тыс. руб. в месяц или 40 тыс. руб. — если успеть оформить по промоакции. По слухам, она будет действовать с 20 апреля 2026 года. Подобную услугу от производителя, например, все еще предлагает Kia. В бюджетном сегменте можно арендовать Soul за 46 тыс. руб. и Kia Rio — за 47 тыс. «Яндекс Драйв» продает минимальную долгосрочную подписку примерно за те же деньги. Ценник у другого оператора, «Ситидрайва», начинается от 54 тыс. руб. в месяц. В своем сегменте предложение АвтоВАЗа выглядит наиболее выгодным, считает автоэксперт Артем Самородов, который первым сообщил о новой стратегии волжского автозавода:

«На самом деле Lada Vesta с точки зрения эксплуатационных характеристик, если ни к чему не придираться, — хороший автомобиль. Поэтому я думаю, что популярность у подписки будет. Я подозреваю, что завод запустит программу выдачи этих машин через дилеров. Но что это будут за автомобили: из собственного парка или от дилеров? То есть если что-то и будет хромать, то только на местах».

Варианты аренды бюджетной машины на сутки, впрочем, можно найти и вовсе от 1 тыс. руб. Но АвтоВАЗ пытается поправить свое положение, выходя в совершенно другой сегмент, отмечает основатель новостного автопортала RCI News и тюнинг-компании RCI Service Валерий Карташов: «Определенно, интересная антикризисная мера от АвтоВАЗа. Я бы сказал, это было даже ожидаемо с дорогими кредитами. АвтоВАЗ готов предоставлять Lada Vesta с 16-клапанным двигателем 1.6 л в связке с вариатором — это самый оптимальный вариант. Уверен, что компания в перспективе расширит модельный ряд за счет в том числе нового кроссовера Lada Azimut, который выйдет осенью 2026 года».

Волжский автозавод падает в кризис быстрее рынка — и хуже всего дела как раз у некогда самой покупаемой в России модели. Продажи Lada Vesta в январе обрушились более чем на 60%. Автоэксперт Артем Самородов не исключает, что введение подписки только ухудшит ситуацию: «Люди сфокусировались на импорте автомобилей под заказ. Что сделал АвтоВАЗ в прошлом году? Он выпустил Iskra и анонсировал ее как неплохого конкурента Vesta. Сейчас, я думаю, потенциальные покупатели Vesta могут опять же подождать Azimut. Фактор того, что можно будет машину не покупать, а взять в аренду и, условно, подождать, когда выйдет Azimut, не ударит ли это по продажам еще сильнее? Не знаю».

Долгосрочная подписка на автомобили стала популярной 5-7 лет назад. Такой модели прочили большое будущее, но даже самых сдержанных ожиданий она уже не оправдала. И теперь каршеринг забрал себе значительную часть клиентов, которым нужны только короткие эпизодические поездки, говорит автоэксперт Олег Мосеев: «Такие же истории были у Hyundai и Volvo. Но массовым продуктом это не стало. Надо еще посмотреть, что все будет выглядеть в нынешней экономической ситуации: ужесточаются требования со стороны ЦБ, количество отказов по кредитам — огромное».

Впрочем, как пишет «Ъ», крупнейшие банки по итогам 2025 года увеличили портфели автокредитов. Такие заявки оказалось легче одобрять, чем запросы на другие необеспеченные займы.

Владислав Викторов