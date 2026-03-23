На Дону пострадавшим от атак БПЛА выплачено 5,1 млн рублей в 2026 году

В 2026 году пострадавшим от атак БПЛА жителям Ростовской области выплачено более 5,1 млн руб. Компенсации получил 291 человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году оказана финансовая помощь более 3,3 тыс. человек, пострадавшим от атак беспилотников на общую сумму 67,6 млн руб.

«Граждане обращаются в адрес главы муниципального образования, где возникла чрезвычайная ситуация с заявлением на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости»,— отметили в ведомстве.

По данным управления информполитики, размер единовременной материальной помощи составляет около 15,7 тыс. руб. на человека, размер выплаты в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости — 78,3 тыс. руб., за полностью утраченное имущество первой необходимости выплачивается более 156,7 тыс. руб. на человека.

В конце декабря 2024 года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление о компенсационных выплатах за утрату или повреждение транспортных средств граждан в результате террористических актов с применением ракет и беспилотников.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе прием документов от собственников поврежденных во время атак БПЛА автомобилей для дальнейшего рассмотрения на областных комиссиях начнется с марта 2026 года. Размер выплаты будет определять экспертиза, которая установит факт и степень ущерба, а также стоимость повреждений или утраты машины.

Постановлением губернатора установлены предельные суммы возмещения — до 500 тыс. руб. за поврежденное транспортное средство и не более 1 млн руб. за полностью утраченное.

Наталья Белоштейн