Ставка на выживаемость

Как МСП оценивает смягчение монетарной политики

До 2 млн руб. сможет сэкономить бизнес после снижения ключевой ставки. Но дополнительные кредиты готовы брать только высокорентабельный ритейл, либо компании, для которых это вопрос выживания, выяснил “Ъ FM”. Пора ли задуматься о новых проектах?

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 марта Банк России снизил ключевую ставку до 15%. Всего на 50 базисных пунктов меньше, чем в феврале, но уже не как в 2025-м. Впрочем, коммерческие кредиты все еще выше 20% годовых. Такую долговую нагрузку могут позволить себе разве что финтех, IT или ритейл, отмечают эксперты.

Кредиты не торопятся снижаться

Для малого и среднего бизнеса решение Центробанка ничего не меняет, говорит член ассоциации профессиональных директоров АНД Сергей Баранов: «К сожалению, снижение ставки запоздало. Малый и средний бизнес уже столкнулся с ростом налоговой нагрузки: лишились льгот по взносам во внебюджетные фонды, а повышение НДС с 20% до 22% увеличило платежи на 10%.

Символическое снижение ставки не оживит инвестиционный цикл — нужен резкий шаг, чтобы поддержать крупный бизнес».

Осенью аналитики отмечали, что больше трети поступлений компаний уходят на обслуживание займов. То, что получится сэкономить, пересмотрев условия по кредитам с плавающей ставкой, на операционной деятельности не скажется, полагает президент бренда одежды Baon Илья Ярошенко:

«По нашим договорам с банком ставка зависит от его условий: кто плюс 2%, кто плюс 5%. С 23 марта она снизится на 0,5% годовых — за год сэкономим пару миллионов. Это не поможет открыть новый магазин, но деньги пойдут на закупку новой коллекции, что тоже приятно».

Бизнес формирует стоп-лист

Как отмечает INFOLine, за три последних месяца динамика потребительских расходов на продукты рухнула почти в пять раз. У маркетплейсов — самого устойчивого сегмента экономики — рекордно низкие темпы роста продаж. В соцсетях с начала 2026-го у малого бизнеса популярность набирает флешмоб «Мы закрываемся» — аналог «Я/мы Машенька». Основатель группы компаний ИНСЕК Алексей Бегаев считает, что макроэкономика дает надежды на оживление:

«Сейчас бизнес выходит из уровня выживаемости, но пока это только ощущение.

В ближайшее время компании будут либо кредитоваться для содержания команд, либо для поддержания производства. Кредиты продолжат брать те, кто уже закредитован, а также рассматривающие перекредитование и рефинансирование».

Тем не менее бизнес-климат в марте оказался на минимумах с сентября 2022 года. Как следует из данных Центра стратегических разработок, у 75% предприятий МСП нет прибыли для развития собственного дела.

Анжела Гаплевская

