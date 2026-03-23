Ставка на выживаемость

До 2 млн руб. сможет сэкономить бизнес после снижения ключевой ставки. Но дополнительные кредиты готовы брать только высокорентабельный ритейл, либо компании, для которых это вопрос выживания, выяснил “Ъ FM”. Пора ли задуматься о новых проектах?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20 марта Банк России снизил ключевую ставку до 15%. Всего на 50 базисных пунктов меньше, чем в феврале, но уже не как в 2025-м. Впрочем, коммерческие кредиты все еще выше 20% годовых. Такую долговую нагрузку могут позволить себе разве что финтех, IT или ритейл, отмечают эксперты.

Для малого и среднего бизнеса решение Центробанка ничего не меняет, говорит член ассоциации профессиональных директоров АНД Сергей Баранов: «К сожалению, снижение ставки запоздало. Малый и средний бизнес уже столкнулся с ростом налоговой нагрузки: лишились льгот по взносам во внебюджетные фонды, а повышение НДС с 20% до 22% увеличило платежи на 10%.

Символическое снижение ставки не оживит инвестиционный цикл — нужен резкий шаг, чтобы поддержать крупный бизнес».

Осенью аналитики отмечали, что больше трети поступлений компаний уходят на обслуживание займов. То, что получится сэкономить, пересмотрев условия по кредитам с плавающей ставкой, на операционной деятельности не скажется, полагает президент бренда одежды Baon Илья Ярошенко:

«По нашим договорам с банком ставка зависит от его условий: кто плюс 2%, кто плюс 5%. С 23 марта она снизится на 0,5% годовых — за год сэкономим пару миллионов. Это не поможет открыть новый магазин, но деньги пойдут на закупку новой коллекции, что тоже приятно».

Как отмечает INFOLine, за три последних месяца динамика потребительских расходов на продукты рухнула почти в пять раз. У маркетплейсов — самого устойчивого сегмента экономики — рекордно низкие темпы роста продаж. В соцсетях с начала 2026-го у малого бизнеса популярность набирает флешмоб «Мы закрываемся» — аналог «Я/мы Машенька». Основатель группы компаний ИНСЕК Алексей Бегаев считает, что макроэкономика дает надежды на оживление:

«Сейчас бизнес выходит из уровня выживаемости, но пока это только ощущение.

В ближайшее время компании будут либо кредитоваться для содержания команд, либо для поддержания производства. Кредиты продолжат брать те, кто уже закредитован, а также рассматривающие перекредитование и рефинансирование».

Тем не менее бизнес-климат в марте оказался на минимумах с сентября 2022 года. Как следует из данных Центра стратегических разработок, у 75% предприятий МСП нет прибыли для развития собственного дела.

Анжела Гаплевская