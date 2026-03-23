«Наибольшая стоимость квадратного метра — в районе Патриарших прудов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Элитная недвижимость сохраняет высокую инвестиционную привлекательность и по-прежнему считается одним из наиболее надежных инструментов сохранения капитала. Ежегодно прогнозируемый рост цен составляет в среднем от 10% до 15%, посчитали эксперты группы компаний «Стилобат». Преимущественно это обусловлено дефицитом качественного предложения и устойчивым спросом со стороны обеспеченных покупателей. Наиболее ликвидны готовые объекты, обеспечивающие совокупную годовую доходность от 8% до 12% за счет аренды и роста капитальной стоимости, отмечают эксперты.

Наибольшая стоимость квадратного метра традиционно фиксируется в районе Патриарших прудов. Хамовники в отчетном периоде превзошли по уровню цен Остоженку: благодаря старту продаж двух элитных проектов стоимость здесь превысила 3 млн руб. за квадратный метр. Пресненский район, оставаясь самым доступным среди рассматриваемых локаций, продемонстрировал максимальный годовой прирост — 16%. Сопоставимую динамику около 15% за год показали Таганский район, Арбат, Раменки и Якиманка.

С начала 2026 года на рынок высокобюджетной недвижимости вышли уже четыре новых проекта. Для сравнения: всего за 2025 год было выведено семь новых проектов, основная часть — во второй половине года. Сдержанный темп вывода новых проектов в прошлом году создает предпосылки для дальнейшего роста их количества в текущем периоде, полагают эксперты. В этом году ожидается запуск не менее 10 дополнительных проектов. Рост будет обеспечен как за счет освоения новых площадок, так и за счет реализации новых очередей в уже действующих проектах.

Светлана Бардина