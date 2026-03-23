Есть в городке Вильнев- д’Аск музей, который по-французски называется очень длинно: Lille Mеtropole — musеe d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut, хотя у него есть и лаконичная аббревиатура: LaM. Так вот, там открылась выставка, на которой я хотел бы побывать. «Kandinsky Facing Images». Она организована совместно с Центром Помпиду и предлагает исследование роли изображений в зарождении абстракционизма. Она продлится до середины июня.

Выставка объединяет множество картин, рисунков и документов из завещания Нины Кандинской Центру Помпиду, дополненных экспонатами, предоставленными европейскими государственными и частными учреждениями. В основе проекта лежат личные архивы Василия Кандинского, хранящиеся в основном в Библиотеке Кандинского в Центре Помпиду: фотографии, вырезки из прессы, учебная библиотека изображений, научные иллюстрации и учебные материалы. Эти документы, впервые представленные во Франции в таком масштабе, извлекаются из хранилища и вступают в диалог с произведениями искусства, раскрывая «создание» абстракции Кандинского.

Среди этих материалов центральное место занимает библиотека изображений, собранная художником в Баухаусе в период с 1925-го по 1933 год: почти 200 печатных изображений, вырезанных из журналов 1920-х служили учебными пособиями для его курсов и позволяли ему размышлять о динамике форм, ритмов и визуальных структур.

Выставка организована по разделам, которые следуют основным этапам творчества Кандинского, сочетая основные работы с исходными изображениями. Выстроенная вокруг таких знаковых картин, как «Красная доска» (1914), «Импровизация 3» (1909), «Впечатление V (Парк)» (1911) и «С черной дугой (С черными рогами)», 1912), выставка сопоставляет фотографии русских пейзажей, троек и всадников, раскрывая сохранение определенных фигуративных мотивов в самом сердце зарождающейся абстракции.

Напоследок суммы продаж. Кандинский — очень редкий и дорогой художник на мировом рынке. В 2018 году картина «Bild mit weissen linien» (Картина с белыми линиями, 1913 год) была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне за $42 млн.

Дмитрий Буткевич