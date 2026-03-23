Начальника отделения «Ростовэнерго» отправили под домашний арест

Суд отправил начальника производственного отделения «Ростовэнерго», подозреваемого в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант получал деньги, обещая за это снижение фактического расхода электроэнергии объектов коммерческой недвижимости на территории Ростова-на-Дону. Оперативники задержали подозреваемого на рабочем месте при получении 357 тыс. руб. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в отношении представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Константин Соловьев