Белгородский губернатор потребовал выплатить деньги семьям погибших военных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании облправительства 23 марта обратил внимание, что в регионе резко выросло число обращений от семей погибших военнослужащих из-за отсутствия региональных выплат в размере 3 млн руб. Господин Гладков подверг жесткой критике работу министра соцзащиты региона Олеси Митякиной и потребовал «не спать ночами», но произвести все выплаты в течение недели.

«Встречался с семьями погибших. Не помню точно, но, по-моему, это было в Прохоровском районе. Разбираемся, а там 5-6 месяцев не было выплаты. Я даже удивился. Речь идет о выплатах региональных, то есть у нас в резервном фонде эти деньги есть. Это деньги, которые, когда происходит трагедия и человек гибнет, мы выделяем и выплачиваем в первую очередь. Вопрос в документообороте»,— отметил Вячеслав Гладков.

Госпожа Митякина ответила, что функционал по выплатам еще не возложен на ее министерство. По ее словам, вопросом занималось министерство региональной безопасности. Такой ответ главу региона не устроил. Он напомнил, что «уже два с половиной месяцауправление региональной безопасности введено в структуру администрации правительства области для, того чтобы выстроить нормальную систему документооборота».

«Даже слышать больше не хочу, что у нас есть задержки. Делайте что хотите, по ночам не спите, мне нужно, чтобы все выплаты производились в течение недели. У меня ни одного обращения больше не должно быть. Нет проблем с деньгами. Вы не можете выстроить просто работу свою, бумажку одну переложить, а сейчас и перекладывать не нужно — электронный документооборот. Что вы мне сказки рассказываете? Я больше слышать не буду про выплаты. Это — наши полномочия»,— выступил на заседании Вячеслав Гладков.

Глава региона также подчеркнул, что «больше не будет позориться» за своих подчиненных.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на сегодняшнем совещании господин Гладков также поручил главам районов и муниципалитетов наладить диалог с командирами частей, чтобы исключить остановку военного транспорта возле магазинов и социальных объектов. Глава региона подчеркнул, что это может привести к ударам по мирным объектам и гибели людей.

Денис Данилов