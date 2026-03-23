В Советском Союзе Днем граненого стакана именовали пьянство вне праздников. Войти в поговорку — это ли не звездный статус? А где звезды, там вечно слухи и домыслы. Создание граненого стакана приписывали то владимирскому стекольщику XVIII века Ефиму Смолину, то авангардисту Казимиру Малевичу, то скульптору Вере Мухиной. Последний вариант ближе всего к истине. Мухина действительно состояла в рабочей группе, которая по заданию правительства разрабатывала посуду для советского общепита.

Главных требований было два: посуда должна быть прочной и легко мыться в промышленных посудомоечных машинах. Наука и искусство, объединившись, с задачей справились. Гладкий ободок и прессование стекла сделали граненый стакан почти небьющимся. Этим он отличался от прежней версии, придуманной тем самым Ефимом Смолиным. А еще у нашего стакана есть день рождения — 11 сентября 1943-го, когда в Гусь-Хрустальном стартовал выпуск новой посуды. Не забудьте поздравить.

Павел Шинский