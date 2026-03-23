Долгое время ученые пытались найти главный центр управления логикой, памятью, вниманием, а также способностью решать задачки. Нейронаука часто описывает мозг как совокупность отдельных систем: все навыки вытекают из конкретных нейронных связей. Однако команда исследователей из университета Нотр-Дам решила доказать, что одной так называемой «зоны интеллекта» не существует.

Умные люди умны не потому, что у них гипертрофирован какой-то один участок. Их преимущество — в скорости и гибкости обмена информацией между всеми отделами мозга. Для проверки теории ученые проанализировали данные почти тысячи человек и пришли к выводу: интеллект появляется тогда, когда внимание, память, язык, восприятие и логика работают в унисон. С практической точки зрения этот подход переворачивает привычные способы «прокачки» мозга. Бессмысленно тренировать только память или концентрироваться на скорости реакции в надежде стать гением.

Результаты этого исследования важны не только для понимания самого себя, но и для создания мощного искусственного интеллекта. Ученые объясняют: если мы хотим создать машины с по-настоящему внушительными качествами, нужно менять сам подход. А вдохновлять разработчиков должны биология и человеческий мозг с его неизученным до конца, но идеально сложенным естественным интеллектом.

Анна Кулецкая