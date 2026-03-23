Песков: сроки визита Ким Чен Ына в РФ нужно согласовать

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию состоится, когда сроки будут согласованы по всем дипломатическим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У товарища Ким Чен Ына действительно есть действующее приглашение посетить Россию с визитом»,— заявил представитель Кремля журналистам.

Президент Владимир Путин предложил Ким Чен Ыну приехать в Москву во время их личной встречи в Пекине в сентябре 2025 года. Северокорейский лидер принял приглашение.

Лусине Баласян