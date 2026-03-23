Чистая прибыль «Акрона» за год выросла на 30%

По итогам 2025 года чистая прибыль группы «Акрон» по МСФО выросла на 30,3% в годовом выражении, до 39,7 млрд руб. Выручка выросла на 19,92%, до 237,6 млрд руб., показатель EBITDA — на 51%, до 91,6 млрд руб., следует из отчетности.

Чистый долг группы за 2025 год увеличился на 11,33%, до 115 млрд руб. Объем производства основной продукции составил 8,983 млн т, что на 7% выше результата 2024 года. Объем продаж основной продукции увеличился на 8%, до 9,151 млн т, что стало рекордным показателем, заявил председатель совета директоров Александр Попов.

Группа «Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей горно-химического сырья. Основным бенефициаром «Акрона» является Вячеслав Кантор. По данным на конец прошлого года, основную часть пакета он контролирует через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. — 34,16%, а 11,62% — через АО «Акрон Групп».

Группа «Акрон» объединяет производство удобрений в Великом Новгороде («Акрон») и Смоленской области («Дорогобуж»), а также добывает фосфатное сырье в Мурманской области (СЗФК) и реализует проект калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). В январе правительство включило ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций.