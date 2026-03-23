Песков: Россия постоянно контактирует с МАГАТЭ по ситуации вокруг АЭС «Бушер»
Россия находится в постоянном диалоге с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о возможных рисках из-за обстрелов вблизи АЭС «Бушер» в Иране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«’’Бушер" — это ядерный объект, который находится под контролем ООН, под контролем МАГАТЭ. Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ. Вы знаете, что руководитель Росатома Лихачев уже неоднократно высказывал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены»,— сказал представитель Кремля журналистам.
Дмитрий Песков отметил, что Россия передает свою обеспокоенность и США. «Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями»,— подчеркнул он.
Продолжая военную операцию против Ирана, США и Израиль атакуют иранскую ядерную инфраструктуру, а 17 марта ракетный удар был зафиксирован в 200 метрах от АЭС «Бушер», построенной «Росатомом». В ответ Иран атаковал израильский город Димон, вблизи которого расположены израильские ядерные объекты. В МАГАТЭ призвали все стороны проявить сдержанность во избежание риска ядерной аварии.
