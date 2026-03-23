Мэром Мюнхена впервые избрали члена партии «Зеленые»

На прошедших 22 марта выборах мэра Мюнхена победил представляющий партию «Зеленые» Доминик Краузе, пишет Der Spiegel. По предварительным данным, он получил 56,4% голосов. Его противник — действующий мэр города от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дитер Райтер набрал 43,6% голосов. Мэр, руководивший городом с 2014 года, уже признал свое поражение.

Фото: Sven Hoppe / dpa / AP

Победа Доминика Краузе стала в некоторой степени неожиданной — еще в начале марта по опросам он уступал действующему мэру. Однако во время предвыборной кампании господина Райтера резко критиковали за то, что он без должного согласования получал деньги от футбольного клуба «Бавария», членом административного совета которого он был.

Популярность СДПГ, которая входит в правящую коалицию с Христианско-демократическим союзом (ХДС), в целом падает. На местных выборах в земле Рейнланд-Пфальц, которые также прошли 22 марта, она, по предварительным данным, потеряла 9,8 процентного пункта (п. п.), набрав лишь 25,9% голосов. Там сильнее всего улучшила результат правая «Альтернатива для Германии» — ее показатель повысился на 11,2 п. п., до 19,5% голосов.

Яна Рождественская