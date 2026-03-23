Правительство поддержало идею о конфискации и пятилетнем сроке за незаконный майнинг

Правительственная комиссия одобрила предложение Минюста, согласно которому в случае незаконного майнинга цифровой валюты может быть конфисковано имущество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Ведомство предлагает внести изменения в статью 104.1 УК, распространив применение конфискации имущества за незаконный майнинг цифровой валюты и незаконную деятельности оператора майнинговой инфраструктуры. Согласно проекту, за эти нарушения будет предусмотрена уголовная ответственность, если она причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжена с извлечением дохода в крупном размере.

Крупный ущерб и доход составляет сумма более 3 млн 500 тыс. руб., а особо крупный ущерб и доход — свыше 13 млн рублей, отмечается в публикации.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, в случае нанесения ущерба или получения дохода более 13 млн руб. проект предусматривает штраф от 500 тыс. до 2,5 млн руб., принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы на аналогичный срок. В законопроекте также прописана возможность освобождения от ответственности в случае компенсации ущерба, если нарушение было совершено без квалифицирующих признаков.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что инициатива «не вызвала принципиальных возражений» у профильных министерств, Счетной палаты и Верховного суда, с которыми ее уже согласовали.

С 1 ноября 2024 года в России действует закон 6852203, официально разрешающих добычу криптовалют. Такой деятельностью могут заниматься компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в специальном налоговом реестре. Майнинг также разрешается осуществлять физлицам, если их энергопотребление не превышает 6 тыс. кВт·ч в месяц. Майнеров обязали предоставлять адреса кошельков и информацию о сделках госведомствам.