«ТНС энерго Воронеж» требует с местного «Энергостандарта» полмиллиарда рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» к местному ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» Елены Тюкиной. Сумма требований составляет 518 млн руб. Суть их образования не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В августе 2025 года стороны уже встречались в суде. Тогда «Энергостандарт» требовал от «ТНС энерго Воронеж» и министерства тарифного регулирования Воронежской области приостановить действие уведомления об отказе от исполнения договора электроснабжения, заключенного в июне 2018 года. Также компания добивалась запрета на сообщения своим потребителям об отказе «ТНС энерго Воронеж» от договора. Однако через день после подачи иска суд вернул его «Энергостандарту» по его же просьбе.

В пресс-службе «ТНС энерго Воронеж» сказали, что не будут комментировать текущий иск «Ъ-Черноземье»: «Со всей информацией можно ознакомиться на сайте арбитражного суда. Больше нам добавить нечего».

По данным Rusprofile, ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%). Выручка «ТНС энерго Воронеж» в 2025 году составила 42,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млрд руб. ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» зарегистрирована в Воронеже в 2017 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владеет и руководит обществом — Елена Тюкина. В 2024 году выручка общества составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 49 млн руб.

Егор Якимов