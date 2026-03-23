Мэр Ярославля создал канал в мессенджере MAX

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о запуске своего официального канала в мессенджере MAX. Об этом он написал в своем Telegram-канале 23 марта.

«В своем канале я буду рассказывать о работе, делиться свежими новостями, освещать важные события и проекты, которые реализуются в Ярославле. Вы первыми узнаете о новых инициативах, результатах нашей совместной работы и планах на будущее»,— написал мэр в Telegram-канале.

В мессенджере MAX он уточнил, что «официальные аккаунты в других соцсетях также продолжат работать». За полчаса канал мэра в российском мессенджере набрал 44 подписчика. В его Telegram-канале — 2,3 тыс. подписчиков.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев создал свой канал в MAX в сентябре 2025 года. К настоящему моменту у него 4,6 тыс. подписчиков. При этом продолжил деятельность и Telegram-канал губернатора, там у него 15,7 тыс. подписчиков.

Алла Чижова