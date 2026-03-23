Квадратный метр в новостройках Барнаула за год подорожал на 50%

За год (первый квартал 2026 года в сравнении с первым кварталом 2025 года) новостройки в Барнауле стали дороже в среднем на 50%, до 218,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В сравнении с предыдущим кварталом стоимость 1 кв. м выросла на 6,5%, следует из данных аналитиков «Циана».

В Иркутске цены на рынке новостроек за год увеличились на 17%, до 198,1 тыс. руб. за кв. м, в Кемерове — на 12%, до 153 тыс. руб., в Новокузнецке — на 11% до 156,9 тыс. руб., в Омске — на 7%, до 159,2 тыс. руб., в Новосибирске — на 2%, до 168,3 тыс. руб. В большинстве регионов Сибири рост цен в сегменте первичного жилья оказался выше официальной инфляции (по данным Росстата и Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 10 марта 2026 года составила 5,84%).

Единственным городом, где стоимость жилья на первичном рынке снизилась, стал Томск — на 20% до 154,1 тыс. руб.

Директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов полагает, что в течение 2026 года спрос на новостройки восстановится и вместе с тем продолжится рост цен. «Активность в сегменте новостроек восстановится, так как сохраняются мощные драйверы спроса — смягчение условий по рыночным кредитам и выход на рынок держателей депозитов, а введение нового правила “одна семья — один льготный кредит” не может привести к системному спаду»,— комментирует эксперт.

Лолита Белова