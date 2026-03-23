Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России. На посту он сменил Елену Вяльбе, работавшую в должности с 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Свищев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Господин Дегтярев, также руководящий Олимпийским комитетом России (ОКР), уточнил, что Дмитрий Свищев вскоре будет выдвинут на пост президента объединенной национальной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Она «будет создана в ближайшее время на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)».

Дмитрий Свищев с 2010 года занимает пост президента Федерации керлинга России. Он также является вице-президентом Федерации фристайла России. Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе пока сохраняет за собой пост президента ФЛГР, на который впервые была избрана в 2010 году.

Арнольд Кабанов