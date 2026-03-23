«Главные претенденты на чемпионство свои матчи выиграли»

В 22-м туре Российской премьер-лиги главные претенденты на чемпионство — «Краснодар» и «Зенит» — свои матчи выиграли. Быки разгромили «Пари НН» со счетом 5:0, а «Зенит» крупно обыграл «Динамо» — 3:1. Самым результативным матчем в эти выходные стало противостояние «Локомотива» и «Акрона», которое завершилось победой первых со счетом 5:1.

В рамках 22-го тура было немало встреч, которые могли повлиять на общий расклад. Например, если бы «Локомотив» уступил «Акрону», то фактически выбывал бы из чемпионской гонки. Но команда Михаила Галактионова начала так резво, что защита соперника откровенно не справлялась. Конечно, Артем Дзюба в очередной раз пытался доказать, что он в свои 37 лет еще многое может, но уже к 39-й минуте счет был 5:1 в пользу хозяев.

Стоит сказать, что до этого момента в истории чемпионатов России по футболу шесть мячей за тайм команды еще не забивали. Так что это рекорд, который позволил «Локо» стать самой результативной командой турнира, опередив по этому показателю даже «Краснодар». Причем во втором тайме железнодорожники забили еще раз, но вмешался VAR, и гол отменили, усмотрев фол в атаке.

Не менее уверенно смотрелся «Зенит» в матче с «Динамо», который также проходил в Москве. Бело-голубые показывали весной классный футбол, но противостоять команде из Санкт-Петербурга не смогли. В этот раз самый богатый клуб страны наконец показал баланс между ценой состава и уровнем игры, забив динамовцам три мяча. Любопытно, что после финального свистка главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил о качестве поля. Видимо, поражение от «Оренбурга» на искусственном газоне пару недель назад забыть трудно:

«Поле хорошее, конечно. Мы все понимаем, что другие стадионы не всегда позволяли играть в футбол. Сегодня выдалась шикарная атмосфера, отличный газон, и я думаю, сегодня у нас достаточно организованно, уверенно получалась игра. Мы заслуженно победили».

Но мешает искусственный газон не всем. «Спартак» в этот раз одержал в Оренбурге победу — 2:0, — показав качественный футбол. И сейчас, кажется, команда имеет все шансы побороться за бронзу. Помимо «Спартака», за «Локомотивом» тянутся «Балтика» и ЦСКА. Красно-белые в одном шаге от армейцев и в четырех баллах от команды Андрея Талалаева. В свою очередь «Локо» отстает от лидера на пять очков. Но не стоит забывать, что в апреле нас ждет очное противостояние «Зенита» и «Краснодара». Именно оно должно решить судьбу сезона. Об этом открыто говорил в эфире федерального спортивного телеканала бывшая звезда «Зенита» Андрей Аршавин:

«Нет, безусловно, "Краснодар" поярче выглядит. Но если "Зенит" продолжит так же играть, то у других команд будет мало шансов на самом деле. И очная игра, скорее всего, будет предопределять».

На этом РПЛ берет небольшую паузу. В ближайшие дни болельщики будут следить за футбольной сборной страны, которая проведет очередные товарищеские встречи. В ближайшую пятницу в Краснодаре — с командой Никарагуа, а в начале следующей недели, 31 марта, — со сборной Мали в Санкт-Петербурге.

Владимир Осипов