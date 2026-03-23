Зарубежные СМИ: Как война на Ближнем Востоке изменила повседневную жизнь в США?

Лимиты на заправках, проблемы с логистикой и использование стратегических запасов нефти — страны ищут выход из энергетического кризиса, в то время как США пытаются разблокировать Ормузский пролив. Так, Словения ввела ограничения на покупку бензина. Водители смогут приобрести не больше 50 л в сутки, а компании и фермеры — до 200 л. Война изменила повседневную жизнь и в Соединенных Штатах, пишет The Washington Post. Например, в Колорадо стоимость бензина за последний месяц подскочила на 35%. А власти Японии решили направить $5 млрд на борьбу с ростом цен на топливо, сообщает агентство Kyodo. Тем временем ведущие мировые СМИ обсуждают, что битва за Ормузский пролив станет основной и последней. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Перебои с топливом в Словении вынудили правительство ввести временные ограничения на его покупку. Премьер-министр Роберт Голоб поспешил заверить, что запасов в стране достаточно, хранилища полны, а проблема лишь в сбоях при доставке на заправки. Тем не менее ситуация вызвала серьезную обеспокоенность властей, сообщает Reuters.

Похожие меры вводятся по всей Европе. Например, в Германии с середины марта решили бороться со спекулятивным ценообразованием и предложили операторам заправок менять ценники на бензин только раз в день. Как пишет The Washington Post, топливо в США за время конфликта подорожало на треть. И жители с доходами ниже среднего вынуждены выбирать: заправить машину или купить еду.

На прошлой неделе розничная цена на бензин в Японии достигла рекордного уровня в $1,2. Пытаясь сдержать рост, власти направили $5 млрд на пополнение фонда субсидирования розничных цен на топливо, отмечает агентство Kyodo.

Удары Ирана по энергетическим объектам на Ближнем Востоке обходятся крупным нефтяным компаниям в миллиарды долларов. В четверг крупнейший в мире завод по переработке газа Pearl в Катаре приостановил работу после атак Тегерана. Повреждения настолько серьезны, что на восстановление уйдет минимум год, добавляет The Wall Street Journal.

В Международном энергетическом агентстве сообщают, что ежедневно мир теряет около 11 млн баррелей нефти. Это хуже, чем два нефтяных кризиса в семидесятых и газовый кризис 2022-го вместе взятые. Как уточняет Reuters, рынок остается крайне волатильным: цены колеблются на фоне двух факторов — угроз дальнейшей эскалации и временного смягчения санкций в отношении иранской нефти. Эта мера высвободит около 140 млн баррелей. Трейдеры задаются вопросом, а что если ультиматум Трампа сработает, и Ормузский пролив будет вскоре открыт? Эти размышления сейчас сдерживают резкие скачки цен на сырье, допускают собеседники агентства.

Потенциальная битва за Ормузский пролив станет решающей и последней, пишет The Washington Post. США перебрасывают в регион дополнительную силу: морскую пехоту численностью около 4,5 тыс., авиацию, корабли. Все это может свидетельствовать о подготовке к операции. Если США удастся сломать фактическое господство Ирана над проливом, Дональд Трамп сможет постепенно свернуть войну, объявив о победе. И остановить разрастающийся энергетический кризис, лишив Тегеран основного инструмента сдерживания, добавляет издание.