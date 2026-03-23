«Трамп копает себе еще более глубокую могилу из-за Ормузского пролива»

Международные медиа продолжаются обсуждать скорое истечение ультиматума, который президент США Дональд Трамп предъявил Ирану. Он пригрозил ударить по иранским электростанциям, если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет открыт для судоходства. СМИ сомневаются в том, что Тегеран пойдет на уступки, и называют катастрофическими любые дальнейшие действия США.

Фото: Nathan Howard / Reuters

CNN (Атланта, США) Новая «красная черта» Трампа может направить иранскую войну по роковому пути Трамп подошел к тому моменту, когда путаная риторика и противоречащие друг другу угрозы уже не могут скрыть последствий тех действий, которые он выбирает… Президент нарисовал жирную «красную черту» для самого себя, притом что Иран не дает никаких признаков того, что к назначенному времени он прекратит наносить удары по судам, идущим через Ормузский пролив, свой главный рычаг влияния в этом конфликте. Если президент отдаст приказ об ударах по электростанциям, он, скорее всего, спровоцирует самые серьезные ответные действия Ирана за все время, которые могут разнести в пыль мировые нефтяные рынки. Если же он ничего не сделает, то позволит лидерам Ирана продемонстрировать свою способность бросать вызов военной мощи США и Израиля, несмотря на серьезное превосходство противника в вооружении.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) 48-часовой ультиматум Трампа Ирану чреват опрометчивой эскалацией Шансы на то, что иранцы уступят, крайне невелики. Десятилетиями они держали в запасе угрозу закрытия пролива, не решаясь ее воплотить в жизнь из страха накликать тем самым нападение США и Израиля, направленное на уничтожение Исламской Республики. Теперь, когда оно все равно случилось, закрыв пролив, они сделали открытие, которое уже никогда не забудут: география и прогресс современного военного дела позволяют им решать, кто проходит через пролив, а кто нет. И это дает им власть удерживать в заложниках всю мировую экономику… Невозможно с каким бы то ни было уровнем уверенности предсказать, как будет продолжаться этот конфликт. В том числе и потому, что Трамп, похоже, рассчитывал на быструю победу, а теперь должен импровизировать по ходу дела. Но его выбор стал дилеммой. Он может либо удвоить усилия по свержению режима и совершенному разрушению его возможности наносить ответный удар, либо договориться с противником, который, и в этом вся ирония… имеет теперь больше рычагов влияния, чем до войны.

Tehran Times (Тегеран, Иран) Трамп копает себе еще более глубокую могилу из-за Ормузского пролива Президент США Дональд Трамп открыто пригрозил совершить военные преступления, нанеся удары по иранским электростанциям… С начала войны иранские власти неоднократно заявляли, что любые нападения на их энергетическую инфраструктуру повлекут за собой куда более масштабные удары по связанным с США объектам в регионе… В Иране насчитывается более ста электростанций, разбросанных по всей стране. Самая крупная из них обеспечивает около 2,9% потребностей страны в электроэнергии. А вот Израиль и арабские государства Персидского залива в каждом случае вынуждены полагаться лишь на несколько таких объектов для удовлетворения своих потребностей.

Угрозы господина Трампа добавили новое опасное измерение к войне, которая идет уже четвертую неделю и может выйти из-под контроля с возможными катастрофическими последствиями… Судя по направлению иранских атак, ответы на удары США увеличивают масштаб войны, затрагивая все больше энергетических объектов, а также электростанций и, возможно, даже опреснительных заводов… Это станет катастрофой для миллионов людей и никак не может быть оправдано. Если смотреть шире, такая эскалация продолжит дестабилизировать энергетические рынки, так что можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть и газ… Продолжающиеся ответные удары служат лишь эскалации ситуации, что в конечном итоге сокращает число вариантов, доступных воюющим сторонам для поиска выхода из конфликта. Вашингтон также должен понимать, что нужно нечто большее, чем угрозы, для того чтобы заставить крепко окопавшийся иранский режим, борющийся за выживание в условиях продолжающихся убийств его лидеров, полностью открыть пролив. Достичь этой важнейшей цели можно только одним способом: найти возможность быстро закончить войну дипломатическим путем.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов