Боец смешанных единоборств Джон Джонс стал амбассадором лиги кулачных боев IBA

Чемпион UFC Джон Джонс стал амбассадором лиги кулачных боев, учрежденной Международной ассоциацией бокса (IBA). Как стало известно «Ъ», 28 марта Джонс посетит турнир IBA Bare Knuckle №4 в Санкт-Петербурге, где станет соведущим вечера и примет участие в ключевых событиях мероприятия.

Фото: Adam Hunger / AP

Комментируя свое решение, Джон Джонс заявил: «Россия-мать усыновила нового сына». Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подчеркнул, что готов открывать новые возможности для спортсменов: если крупнейшие организации, в том числе и UFC, не всегда ценят своих величайших спортсменов, IBA готова предложить им платформу, уважение и место в своей экосистеме. В лиге считают, что подписание контракта со спортсменом такого уровня — это не только усиление медийных позиций организации, но и укрепление статуса глобального лидера в кулачном спорте.

«IBA — настоящий международный дом для спортсменов. Мы всегда готовы поддерживать и помогать каждому, кто стремится к вершинам. Джон Джонс сделал правильный выбор, став частью IBA. Добро пожаловать в нашу большую спортивную семью!» — заявил господин Кремлев.

Арнольд Кабанов