Выставка юных ювелиров и камнерезов открылась в ЕМИИ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась юбилейная выставка участников XV Всероссийского молодежного конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-мастера».

В экспозиции представлены работы школьников и студентов из Екатеринбурга, Перми, Москвы, Челябинска, Тольятти, Нижнего Тагила, Полевского и других городов России.

Жюри конкурса будет оценивать работы в двух номинациях — «Лучшее камнерезное произведение» и «Лучшее ювелирное украшение» — в каждой из четырех возрастных категорий. Посетители музея смогут отметить понравившиеся работы, заполнив анкету в рамках номинации «Приз зрительских симпатий». Торжественное награждение лауреатов, дипломантов и их наставников состоится 30 мая и будет приурочено к Дню защиты детей.

Выставка будет работать до 7 июня.

Проект реализуется при поддержке компании «Минерал-Шоу» и Фонда семьи Шмотьевых. Он направлен на сохранение традиций уральского ювелирного и камнерезного искусства. «Экспонирование конкурсных произведений в стенах классического музея — редкая возможность для начинающих авторов и молодых мастеров сопоставить свои достижения с эталонными произведениями признанных уральских мастеров камнерезного и ювелирного искусства»,— отметили в ЕМИИ. За 14 лет в рамках конкурса «Наследники Данилы-мастера» было представлено более 1,5 тыс. работ юных камнерезов и ювелиров из двух десятков городов России.

Полина Оломская