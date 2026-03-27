Влиться в турпотоки

В 2025 году турпоток в Ростовскую область увеличился на 7–9% по сравнению с 2024 годом. На долю региона приходится около 2–2,5% от общего объема внутреннего туризма России. Среди сдерживающих развитие индуст­рии гостеприимства факторов эксперты называют инфраструктурные ограничения, неоднородное качество сервиса, недостаток номерного фонда среднего и высокого классов, а также слабое продвижение бренда Дона на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Дону растет популярность достопримечательностей, расположенных вдоль трасс: ландшафтного парка «Лога», Южного парка птиц «Малинки», отеля-музея «Легенды СССР»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году туристический поток в Ростовскую область превысил 2,8 млн человек, согласно данным Сбераналитики. Основными гостевыми донорами выступили соседние регионы и столичные агломерации. Как отмечает генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева, по итогам 2025 года регион продемонстрировал устойчивую положительную динамику: турпоток вырос ориентировочно на 7–9% по сравнению с 2024 годом. На фоне общероссийского роста внутреннего туризма, который в прошлом году приблизился к 85 млн поездок, регион сохраняет долю около 2–2,5% от общего объема рынка. Как считает эксперт, Ростовская область постепенно усиливает свои позиции на карте внутренних путешествий по стране, однако ее потенциал пока реализован не в полной мере.

С местным колоритом

В министерстве экономического развития Ростовской области выделяют несколько наиболее перспективных направлений внутреннего туризма в регионе. Среди них — культурно-этнографический, оздоровительный, автотуризм, отдых на природе.

Подтверждением роста популярности культурно-познавательного туризма служит, например, статистика по Таганрогу. Согласно данным информационно-аналитической панели «Туризм» от «Сбераналитики», за 2025 год количество туристических поездок в город достигло 112 тыс., из которых 96 тыс. пришлись на уникальных посетителей. Основным драйвером роста стало расширение линейки экскурсионных программ. Туроператоры предложили гостям многопрофильные маршруты, интегрирующие литературное наследие писателя А.П. Чехова, архитектуру старого города и приазовскую гастрономию, что способствовало увеличению как въездного потока, так и средней продолжительности пребывания, отметили в ведомстве.

Как отмечает генеральный менеджер гостиницы Radisson Blu (Ростов-на-Дону) Нора Мардян, регион предлагает разнообразный туристический продукт. Ростов-на-Дону привлекает как динамичный южный город с развитой гастрономией и обновленными общественными пространствами. Новочеркасск воспринимается как исторический центр донского казачества, Азов — как город с коллекцией исторических мест, Таганрог — как культурная точка притяжения с итальянским колоритом и литературным наследием. Отдельный интерес вызывают казачьи станицы, винодельни и природные ландшафты.

По оценкам госпожи Мардян, спрос стал более структурированным: гости приезжают не транзитом, а с конкретным интересом к культуре, гастрономии и истории региона. Для современных путешественников важен не только осмотр объектов, но и аутентичный опыт через локальную кухню, традиции, атмосферу.

«Ростовская область является важным транспортным узлом, через область проходят трассы федерального, регионального значения: М4 "Дон", Р280 "Новороссия", которые являются воротами на юг для автомобильных туристов. Ввиду этого растет посещение достопримечательностей, расположенных вдоль трасс: ландшафтного парка "Лога", Южного парка птиц "Малинки", отеля-музея "Легенды СССР" с коллекцией ретроавтомобилей, новых досуговых пространств в Ростове-на-Дону»,— прокомментировали в минэкономразвития региона.

С увеличением потока автотуристов эти объекты активно развивают гостиничный сервис, открывая и модернизируя средства размещения и инфраструктуру. Как следствие, фиксируется рост показателей загрузки не только в гостиницах донской столицы, но и на всей территории агломерации, отмечают в ведомстве.

Топ-5 регионов — лидеров по турпотоку в Ростовскую область в 2025 году 21% — Краснодарский край

— Краснодарский край 12,7% — Москва

— Москва 8,8% — Московская область

— Московская область 8,4% — Волгоградская область

— Волгоградская область 7,8% — Ставропольский край По данным министерства экономического развития Ростовской области и Сбераналитики

В минэкономразвития отметили устойчивую тенденцию увеличения любителей энотуризма. Многие винодельческие хозяйства, расположенные на маршруте «Долина Дона» от Азова до Цимлянского водохранилища, улучшили свою инфраструктуру для приема гостей — открыли новые дегустационные зоны, включили в экскурсионные программы посещение видовых площадок, лавандовых полей. В маршрут также интегрируются новые объекты туристической инфраструктуры: глэмпинги, аутентичные этнографические локации.

«Мы отмечаем спрос на комбинированные маршруты — проживание в отеле городского формата и отдых за чертой города. Такой подход обеспечивает гостям предсказуемый уровень сервиса и одновременно расширяет впечатления»,— комментирует Нора Мардян.

Как рассказали в минэкономразвития, еще одним флагманом развития внутреннего туризма в области является создание туристического кластера «Верхний Дон». «Губернатор региона поставил задачу объединить несколько станиц и хуторов в единый маршрут с ежегодным комплексом событийных мероприятий, что позволит туристам знакомиться не с одной, а сразу с несколькими локациями, связанными с жизнью и творчеством Михаила Шолохова, а также природными объектами кластера»,— прокомментировали в ведомстве.

Нора Мардян считает, что наиболее успешными становятся проекты с четким позиционированием и системным подходом к сервису. В сегменте загородного размещения — это современные форматы глэмпингов и модульных отелей в природных локациях, таких как побережье Таганрогского залива, Соленое озеро, Аксайский район. Их востребованность объясняется балансом уединения и комфорта. В энотуризме эффективной моделью становится развитие виноделен как комплексных туристических пространств — с дегустациями, гастрономией и инфраструктурой для длительного пребывания. В культурном сегменте важны проекты, где сохранена аутентичность и одновременно обеспечен понятный для гостя уровень сервиса, например развитие хутора Старозолотовского. Объединяет такие проекты опора на локальную идентичность, инвестиции в качество и грамотная коммуникационная стратегия. Именно сочетание содержания и сервиса формирует устойчивый интерес к региону, убеждена эксперт.

Инициатива поощряема В 2025 году в рамках нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на территории Ростовской области реализован региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Размер его финансового обеспечения в рамках предоставления субсидии на проекты по развитию туристской индустрии в прошлом году составил 166,1 млн руб. В 2026 году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в регионе реализуются различные меры господдержки. Первое направление — поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры. Общий объем средств, выделенных в этом году на поддержку указанных проектов,— 108,8 млн руб. Второе направление — реализация проектов по созданию некапитальных объектов туристской инфраструктуры вблизи участков автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон». В 2026 году на поддержку таких проектов выделили 62,4 млн руб. Еще одной региональной мерой господдержки инвесторов является субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестпроектов в регионе,— до 200 млн руб. По данным Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области

Сменить образ

Однако развитие туризма в Ростовской области сдерживает целый ряд факторов, отмечает Нора Мардян. Первый — логистические ограничения, влияющие на частоту коротких поездок и структуру спроса. Второй — инфраструктурная неоднородность. В областном центре уровень сервиса соответствует ожиданиям гостей, но в удаленных локациях качество дорог, навигации и размещения развивается неравномерно, считает эксперт. Третий фактор — это кадровый дефицит в индустрии гостеприимства, связанный с быстрым ростом новых проектов.

«Сдерживающими факторами остаются и недостаток номерного фонда среднего и высокого сегмента в отдельных территориях, а также ограниченная узнаваемость региона на федеральном уровне. Ростовская область пока проигрывает в информационном поле более продвигаемым южным направлениям»,— комментирует Инна Алексеева.

По мнению Норы Мардян, важны развитие событийной повестки и системная работа по продвижению региона за пределами юга России. Сезонность также остается сдерживающим фактором, но развитие гастрономических и тематических программ способно частично сгладить колебания спроса.

«Мы ожидаем дальнейшей специализации туристических продуктов. Гости все чаще выбирают персонализированные форматы: винные маршруты, фермерские хозяйства, этнокультурные программы. Сохранится тренд на автотуризм и развитие дорожной инфраструктуры. Продолжит расти качество загородного размещения. Гастрономия будет усиливаться как самостоятельный мотив для путешествия, а локальные продукты — как элемент регионального бренда»,— прогнозирует госпожа Мардян. Кроме того, она прогнозирует постепенный рост средней продолжительности пребывания туристов в регионе.

По мнению Инны Алексеевой, Ростовской области важно уходить от образа исключительно транзитной территории и формировать устойчивые ассоциации с четко сегментированными предложениями для семейной аудитории, автотуристов, гастрономических путешественников и любителей коротких уикенд-туров. Существенную роль может сыграть развитие круглогодичного событийного календаря и усиление digital-продвижения через агрегаторы, социальные сети и таргетированные кампании.

«В 2026 году, при сохранении федеральной поддержки и усилении маркетингового продвижения, можно ожидать дальнейшего роста турпотока в Ростовской области на уровне 8–12%. Ключевым условием станет не столько количественное наращивание инфраструктуры, сколько качественная упаковка существующего продукта и переход к системному территориальному брендингу. Ростовская область обладает всеми качествами, необходимыми для закрепления в числе заметных туристических регионов юга России. Однако дальнейший рост будет напрямую зависеть от того, насколько регион выстроит коммуникацию с рынком и научится формировать устойчивый спрос»,— резюмирует Инна Алексеева.

Андрей Пугачев