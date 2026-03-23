Синоптики ожидают прихода майского тепла в Москву к выходным

Температура воздуха в Москве к концу недели может достичь +18 °C. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

Как отметил синоптик, уже к выходным погода может достичь климатических показателей начала мая. «В выходные приземный воздух прогреется до +15…+18 °C, что близко к рекорду 2020 года, когда было +17,4 °C»,— сообщил господин Тишковец. По его словам, потепление обусловлено благоприятным антициклоном.

В целом на следующей неделе ночная температура будет составлять от -3 °C до +2 °C. В дневные часы воздух прогреется до +12–15 °C. Евгений Тишковец также отметил, что за последние сутки высота снежного покрова снизилась с 20 до 18 см. К концу недели она составит не более 2–7 см, прогнозирует специалист.

17 марта на географическом факультете МГУ сообщили, что максимальная суточная температура воздуха в Москве побила три вековых рекорда. Пиковые значения зафиксировали 12, 13 и 15 марта. Сотрудник кафедры метеорологии и климатологии Михаил Локощенко тогда пояснил, что такая погода обусловлена вхождением в столицу очень теплого континентального тропического воздуха из Средней Азии и Ирана из-за обширного антициклона с центром над Южной Сибирью.