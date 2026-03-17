Температура воздуха в Москве побила полуторавековой рекорд

Максимальная суточная температура воздуха в Москве побила три вековых рекорда. Об этом сообщили на географическом факультете МГУ в Telegram. Пиковые значения зафиксировали 12, 13 и 15 марта.

Как отмечается в публикации, 12 марта температура воздуха достигла 13,6 °С впервые за 148 лет для этой даты. 13 марта воздух прогрелся до 15,1 °С, обновив вековой рекорд 1997 года. Самой высокой отметки за век температура достигла также 15 марта и составила 11,5 °С. 14 марта был отмечен повтор векового рекорда в 13,5 °С, установленного в прошлом году.

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что необычно теплая погода связана с нахождением Москвы на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью.

«Следствием этого стало вхождение с юго-восточными потоками в столицу очень теплого континентального тропического воздуха из Средней Азии и Ирана», — пояснил господин Локощенко. По его словам, потепление усилила ясная погода, обусловленная антициклоном. На географическом факультете напомнили, что потепление привело к резкому уменьшению снежного покрова с 59 до 29 см.