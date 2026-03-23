Принято решение о закрытии ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале

24 марта закроется ледовая переправа на остров Ольхон на Байкале, сообщил в своем канале в Max губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причина закрытия переправы — «структурные изменения льда». «Приходит весна, солнце растапливает лед, это становится причиной появления трещин и нажимов, в которые может провалиться автомобиль»,— пояснил глава региона, отметив, что сегодня на переправе обнаружен ледовый нажим, создающий угрозу безопасности движения.

Как писал «Ъ-Сибирь», автобус с восьмью туристами из Китая и водителем провалился под лед возле мыса Хобой на Байкале. Только одному человеку удалось спастись.

Михаил Кичанов