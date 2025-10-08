Совкомбанк разместит облигации Нижегородской области на 15 млрд рублей

Победителем торгов на право размещения гособлигаций Нижегородской области признан Совкомбанк, следует из документации на сайте госзакупок. Кредитная организация предложила за свои услуги 14,9 млн руб. при стартовой цене аукциона 15 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», минфин Нижегородской области планирует разместить облигации номиналом 1 тыс. руб. за штуку на 15 млрд руб. Срок обращения облигаций составит три года и 14 дней. Облигационный заем планируется разместить до 25 декабря 2025 года.

В торгах также участвовали Сбербанк, Газпромбанк и брокерская компания «Регион». Они предложили разместить облигации по стартовой цене.

В 2025-2027 годах нижегородский минфин планирует разместить три облигационных займа на 37 млрд руб.

Совкомбанк ранее выиграл торги по открытию кредитных линий для минфина Нижегородской области.

Владимир Зубарев