Иран на ракетах разместил портреты премьера Испании

На иранских ракетах разместили фотографии премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также слова благодарности в его адрес на английском и персидском языках, передает агентство Tasnim.

«Разумеется, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, господин премьер-министр», — гласит наклейка на ракете.

На другой ракете разместили надпись о протестах в Лондоне, посвященных удару по школе для девочек в Минабе. «Спасибо тем, кто в Лондоне выражал сострадание последствиям военных преступлений (президента США Дональда) Трампа», — гласит текст.

Педро Санчес осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и отказался предоставлять испанские базы американским военнослужащим. МИД Израиля заявил, что правительство Испании «стоит на стороне всех тиранов мира».

Школа «Шаджаре Тайебе» в Минабе на юге Ирана попала под удар 28 февраля, погибли 168 детей, сообщали иранские власти. ООН подтвердила число жертв. Эксперты комиссии ООН начали расследование, отдельное следствие ведут США.