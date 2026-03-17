Комиссия ООН начала расследовать атаку на школу для девочек в Иране

Эксперты комиссии ООН начали расследование атаки на начальную школу для девочек в городе Минаб на юге Ирана. Об этом сообщил член Независимой международной миссии ООН Макс дю Плесси.

«Мы находимся на ранней стадии этого расследования. Крайне необходимо провести расследование и получить независимый результат»,— сказал Макс дю Плесси на пресс-конференции в Женеве (цитата по Reuters).

Школа «Шаджаре Тайебе» попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. КСИР заявлял, что удар был нанесен с американской авиабазы «Аль-Дафра» в ОАЭ. По информации иранских властей, погибли 168 детей. У ООН есть подтверждение числа жертв, сообщил Макс дю Плесси. Отдельное расследование атаки ведут США.