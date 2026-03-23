Арбитражный суд поддержал ФАС в деле о нарушениях при закупке в Азове

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушении при проведении конкурса на строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в Азове. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, летом 2025 года городское управление жилищно-коммунального хозяйства неправомерно признало ООО «Полимерспецстрой» победителем закупки. При этом заявки других участников содержали лучшие условия и соответствовали необходимым требованиям. Ростовское УФАС выдало предписание заказчику об устранении нарушения. В результате управление ЖКХ отменило закупку.

Кроме того, антимонопольный орган установил, что одно и то же физическое лицо готовило документы закупки для заказчика и заявку для ООО «Полимерспецстрой», который впоследствии стал победителем. ФАС возбудила дело в отношении управления и «Полимерспецстроя» по признакам нарушения антимонопольного законодательства в части антиконкурентного соглашения.

Константин Соловьев