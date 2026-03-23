«Ведомости»: число подключений к публичному Wi-Fi в Москве выросло в четыре раза

Количество подключений к публичным сетям Wi-Fi из-за блокировки мобильного интернета в центре Москвы с начала марта увеличилось в четыре раза, до 23 млн уникальных сессий. Трафик вырос в 3,5 раза относительно аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитиков и экспертов.

По данным оператора Hot-WiFi, столичные заведения с публичным Wi-Fi могли получить около 3,4 млн дополнительных клиентов, а дополнительная выручка за две недели могла составить 6 млрд руб.

Также в период со 2 по 15 марта на московских ж/д вокзалах пользователи подключились к Wi-Fi более 50 тыс. раз, что в 2,5 раза больше год к году, сообщил изданию представитель «Транстелекома». По данным «Ростелекома», заявки на услуги фиксированной связи с Wi-Fi-роутером выросли на 40% на фоне проблем с мобильным интернетом.

Как сообщил основатель сервиса «Доминтернет» Сергей Скворцов, в первые дни предполагаемых блокировок многие публичные сети перестали работать из-за массовых подключений пользователей. Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржа» Анастасия Биджелова заявила, что подключение к публичным сетям Wi-Fi в центре Москвы находится на переходном этапе, поскольку из-за нагрузки могут не приходить СМС. Однако эксперт посоветовала авторизацию через «Госуслуги», «Сбер ID» или подключаться к уже знакомым сетям.

В начале марта в Москве произошли массовые отключения мобильного интернета. В «белые списки» всегда доступных ресурсов входят более 120 ресурсов, среди которых — сайты платежной системы, национальные мессенджеры, портал «Госуслуги», маркетплейсы (Ozon, Wildberries), крупные издания, а также транспортные службы и доставка.

