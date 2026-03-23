Чума по обмену

Кукольные театры Челябинска и Перми в марте организовали взаимные гастроли — по четыре спектакля, рассчитанных на разновозрастную аудиторию. Особенностью этих гастролей стал обмен постановками на основе произведений Александра Пушкина — челябинский «Годунов» и пермские «Маленькие трагедии». Объединяет их не только автор оригинала, но и постановочная команда. Подробнее о спектакле «Маленькие трагедии» — в материале «Ъ-Южный Урал».

Гастроли проходили с 18 по 22 марта. Афиша в обоих городах включала в себя четыре спектакля, ориентированных как на маленького, так и на взрослого зрителя. Челябинские артисты отправились в Пермь с «Собачкой Соней», «Подарком для папы», «Каштанкой» и «Годуновым». Пермяки, в свою очередь, продемонстрировали спектакли «Вождь краснокожих», «Кошкин дом», «Левшу» и «Маленькие трагедии».

Примечательно, что театры решили «обменяться» постановками на основе произведений Александра Пушкина. «Маленькие трагедии» и «Годунова» в свое время даже ставила одна творческая команда: режиссер Александр Янушкевич, художница Татьяна Нерсисян и хореограф Александр Козин. Их авторство прослеживается в обоих спектаклях. Творческий союз создает на сцене темную и порой мистическую атмосферу. Татьяна Нерсинян известна своим вниманием к деталям, которые позволяют лучше понять персонажей спектакля. На сцене нет ничего лишнего, а значит каждый предмет поставлен там не просто так и наполнен определенным смыслом.

Артисты-кукловоды становятся драматическими актерами, раскрываясь перед зрителями совершенно с другой стороны. Творческий метод Александра Янушкевича и Татьяны Нерсинян отличается еще и тем, что в спектаклях используются разные виды кукол. В «Маленьких трагедиях» можно увидеть классических марионеток, ростовых кукол и даже механических манекенов.

«Маленькие трагедии» Александра Пушкина представляют собой цикл из четырех пьес — «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Авторы спектакля захотели связать их чем-то общим. И этим «общим» стала Чума. На сцене зритель видит сюжет только первых трех пьес. Однако действие каждой из них происходит за большим столом. Именно на нем актеры будут взаимодействовать друг с другом и куклами. Открывает спектакль пир с Чумой, которая становится ключевым персонажем всего спектакля. Она выступает как болезнь, но не физическая, а духовная. Словно демон, Чума склоняет главных героев на низменные поступки. Председатель из пьесы «Пир во время чумы» также переходит из одной истории в другую, представляясь нашим героям под разными именами.

Внешний вид персонажей играет большую роль в этом спектакле. Жадный барон из «Скупого рыцаря» одет в лохмотья. Он с искренним вожделением думает о своих сокровищах в то время, как на фоне лишь горы старья и хлама. Сальери же вовсе представлен в виде небольшой куклы-марионетки. А вызывающий у него зависть Моцарт — живой человек. Может быть, это показывает нам, каким мелким и искусственным ощущает себя Сальери рядом с коллегой. Покоритель женских сердец Дон Гуан из «Каменного гостя» одет как супергерой, коим он себя считает. А его очередная избранница — бездушная механическая кукла. Визуальную составляющую также дополняют хореографические номера.

Челябинская публика хорошо приняла гостей. По словам директора Пермского театра кукол Татьяны Лузиной, в первые дни гастролей южноуральцы удивили ее своей реакцией.

«Было много подростков. Удивило, что дети от 10 до 14 лет очень вдумчиво и внимательно смотрели спектакль. Много аплодировали, некоторые даже кричали „Браво!“ и „На бис“. Для нашей более суровой пермской публики это вообще нехарактерно»,— поделилась Татьяна Лузина.

Театр кукол имени Вольховского спраздновал 90-летний юбилей в октябре прошлого года. С тех пор он организовал обменные гастроли с Курганом, Тюменью и Екатеринбургом. По словам главного режиссера кукольного театра Александра Борока, это некая традиция, которую они намерены продолжать. В сентябре они ожидают артистов Красноярского театра кукол.

Ольга Воробьева