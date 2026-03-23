Агентов ICE направили в американские аэропорты из-за очередей

Агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) направили в американские аэропорты в связи с частичным шатдауном Министерства внутренней безопасности (МВБ) и вызванными им очередями в аэропортах.

По данным NBC News, около 400 сотрудников TSA уволились из-за невыплаты зарплат, некоторые не приходят на работу. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил отправить ICE в аэропорты, если демократы не позволят возобновить финансирование МВБ. Теперь глава пограничной службы Белого дома Том Хоман заявил, что с 23 марта агенты ICE будут помогать в аэропортах сотрудникам безопасности. Он сообщил, что такой план уже утвержден, но его детали пока разрабатываются.

Финансирование МВБ заблокировано с середины февраля из-за спора американских законодателей по вопросам иммиграционного контроля.

Яна Рождественская